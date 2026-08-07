Bevor es in Israel einen König gab, herrschten über das Land Edom nacheinander folgende Könige: Bela, der Sohn Beors, in der Stadt Dinhaba; Jobab, der Sohn Serachs, aus der Stadt Bozra; Huscham aus dem Gebiet des Stammes Teman; Hadad, der Sohn Bedads, in der Stadt Awit; er besiegte die Midianiter in einer Schlacht auf dem Gebiet von Moab; Samla aus der Stadt Masreka; Schaul aus der Stadt Rehobot am Fluss; Baal-Hanan, der Sohn Achbors; Hadad in der Stadt Pagu; seine Frau Mehetabel war eine Tochter Matreds und Enkelin Me-Sahabs.