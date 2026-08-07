1. Chronik 10,1- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 10 1 in der Gute Nachricht Bibel
Im Gilboa-Gebirge kam es zwischen Israel und den Philistern zur Schlacht. Die Männer Israels mussten fliehen; viele wurden von den Feinden niedergemacht.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 10 1 in der Lutherbibel
Die Philister kämpften gegen Israel, und die Männer Israels flohen vor den Philistern und fielen, erschlagen auf dem Gebirge Gilboa.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 10 1 in der Einheitsübersetzung
Als die Philister gegen Israel kämpften, flohen die Israeliten vor ihnen. Viele waren gefallen und lagen erschlagen auf dem Gebirge Gilboa.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 10 1 in der Elberfelder Bibel
Und die Philister kämpften gegen Israel; und die Männer von Israel flohen vor den Philistern, und {vom Schwert} Durchbohrte fielen auf dem Gebirge Gilboa.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 10 1 in der Neue Genfer Übersetzung
Zwischen den Philistern und Israel kam es zu einer Schlacht. Die Israeliten flohen und wurden auf dem Gebirge Gilboa von den Philistern niedergemacht.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 10 1 in der Schlachter 2000
Und die Philister kämpften gegen Israel, und die Männer von Israel flohen vor den Philistern und fielen erschlagen auf dem Bergland von Gilboa.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 10 1 in der New International Version
Now the Philistines fought against Israel; the Israelites fled before them, and many fell dead on Mount Gilboa.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 10 1 in der Hoffnung für Alle
Auf dem Gilboagebirge kam es zur Schlacht zwischen den Philistern und den Israeliten. Die Israeliten versuchten zu fliehen, aber viele von ihnen kamen um.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.