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1. Chronik 10,11

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 10 11 in der Gute Nachricht Bibel

Als die Bewohner von Jabesch in Gilead alles erfuhren, was die Philister mit Saul gemacht hatten,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 10 11 in der Lutherbibel

Als aber jedermann von Jabesch in Gilead hörte, was die Philister Saul alles angetan hatten,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 10 11 in der Einheitsübersetzung

Als die Einwohner von Jabesch-Gilead hörten, was die Philister mit Saul gemacht hatten,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 10 11 in der Elberfelder Bibel

Als aber ganz Jabesch-Gilead alles hörte, was die Philister Saul angetan hatten,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 10 11 in der Neue Genfer Übersetzung

Als die Bewohner von Jabesch in Gilead erfuhren, was die Philister mit Sauls Leichnam gemacht hatten,

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 10 11 in der Schlachter 2000

Als aber alle Einwohner von Jabes in Gilead hörten, was die Philister dem Saul alles getan hatten,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 10 11 in der New International Version

When all the inhabitants of Jabesh Gilead heard what the Philistines had done to Saul,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 10 11 in der Hoffnung für Alle

Als die Einwohner von Jabesch-Gilead hörten, was die Philister mit Sauls Leiche getan hatten,

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-10/vers-11 [gedruckt am 07.08.2026]