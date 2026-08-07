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1. Chronik 10,3

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 10 3 in der Gute Nachricht Bibel

Um Saul selbst entbrannte ein heftiger Kampf. Als die Bogenschützen ihn entdeckten und auf ihn anlegten, zitterte er vor Angst.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 10 3 in der Lutherbibel

Und der Kampf tobte heftig um Saul, und die Bogenschützen fanden ihn, und er wurde verwundet von den Schützen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 10 3 in der Einheitsübersetzung

Um Saul selbst entstand ein schwerer Kampf. Die Bogenschützen hatten ihn getroffen und es befiel ihn schwere Angst.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 10 3 in der Elberfelder Bibel

Und der Kampf {tobte} heftig um Saul, und die Bogenschützen erreichten ihn; und er zitterte vor den Schützen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 10 3 in der Neue Genfer Übersetzung

Um Saul tobte ein erbitterter Kampf. Schließlich gelang es den feindlichen Bogenschützen, ihn mit ihren Pfeilen zu treffen. Saul wurde verwundet

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 10 3 in der Schlachter 2000

Und der Kampf wurde hart gegen Saul; und die Bogenschützen erreichten ihn, und er zitterte vor den Schützen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 10 3 in der New International Version

The fighting grew fierce around Saul, and when the archers overtook him, they wounded him.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 10 3 in der Hoffnung für Alle

um Saul tobte noch ein erbitterter Kampf. Er wurde von den Pfeilen der Bogenschützen getroffen und verwundet.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-10/vers-3 [gedruckt am 07.08.2026]