1. Chronik 11,10- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 11 10 in der Gute Nachricht Bibel
Hier werden die berühmten »Helden« Davids verzeichnet, die ihm treu ergeben waren. Gemeinsam mit dem ganzen Volk hatten sie ihn zum König über Israel gemacht, wie es vom HERRN angeordnet worden war.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 11 10 in der Lutherbibel
Dies sind die Obersten der Helden Davids, die sich treu zu ihm hielten in seinem Königtum mit ganz Israel, dass man ihn zum König machte nach dem Wort des HERRN über Israel.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 11 10 in der Einheitsübersetzung
Das sind die Obersten der Helden Davids, die mit ganz Israel in der Sache des Königtums fest zu ihm hielten, um ihn nach dem Wort des HERRN zum König von Israel zu machen.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 11 10 in der Elberfelder Bibel
Und das sind die Oberhäupter der Helden, die David hatte, die ihm mit ganz Israel mutig beistanden in seiner Königsherrschaft, um ihn zum König zu machen nach dem Wort des Herrn über Israel.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 11 10 in der Neue Genfer Übersetzung
Dies sind die berühmten Befehlshaber von Davids Heer, die ihm während seiner ganzen Regierungszeit treu ergeben waren. Zusammen mit allen anderen Israeliten hatten sie ihn zum König gemacht, wie der HERR es angeordnet hatte.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 11 10 in der Schlachter 2000
Und dies sind die Obersten von Davids Helden, die ihm mit ganz Israel kräftig beistanden bei seiner Erhebung zur Königswürde, als man ihn zum König machte nach dem Wort des HERRN über Israel.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 11 10 in der New International Version
These were the chiefs of David’s mighty warriors – they, together with all Israel, gave his kingship strong support to extend it over the whole land, as the LORD had promised –
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 11 10 in der Hoffnung für Alle
Dies ist das Verzeichnis der berühmtesten Offiziere Davids. Zusammen mit dem ganzen Volk hatten sie ihn zum König gekrönt, wie der HERR es bestimmt hatte. Während seiner ganzen Regierungszeit hielten sie fest zu ihm.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.