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1. Chronik 11,9

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 11 9 in der Gute Nachricht Bibel

David wurde immer mächtiger, und der HERR, der Herrscher der Welt, stand ihm bei.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 11 9 in der Lutherbibel

Und David nahm immer mehr zu an Macht, und der HERR Zebaoth war mit ihm.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 11 9 in der Einheitsübersetzung

David wurde immer mächtiger und der HERR der Heerscharen war mit ihm.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 11 9 in der Elberfelder Bibel

Und David wurde immer mächtiger, und der Herr der Heerscharen war mit ihm.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 11 9 in der Neue Genfer Übersetzung

So wurde David immer mächtiger, denn der HERR, der allmächtige Gott, stand ihm bei.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 11 9 in der Schlachter 2000

Und David wurde immer mächtiger, und der HERR der Heerscharen war mit ihm.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 11 9 in der New International Version

And David became more and more powerful, because the LORD Almighty was with him.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 11 9 in der Hoffnung für Alle

So wurde Davids Macht immer größer, denn der HERR, der allmächtige Gott, stand ihm bei.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-11/vers-9 [gedruckt am 07.08.2026]