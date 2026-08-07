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1. Chronik 11,26

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 11 26 in der Gute Nachricht Bibel

Die tapferen Helden waren: Asaël, der Bruder von Joab Elhanan, der Sohn von Dodo, aus Betlehem

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 11 26 in der Lutherbibel

Die streitbaren Helden waren diese: Asaël, der Bruder Joabs; Elhanan, der Sohn Dodos aus Bethlehem;

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 11 26 in der Einheitsübersetzung

Tapfere Helden waren Joabs Bruder Asaël, Elhanan aus Betlehem, der Sohn Dodos,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 11 26 in der Elberfelder Bibel

Und kriegstüchtige Helden waren: Asaël, der Bruder Joabs; Elhanan, der Sohn des Dodo, aus Bethlehem;

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 11 26 in der Neue Genfer Übersetzung

Zu Davids tapfersten Kämpfern gehörten: Asaël, der Bruder Joabs; Elhanan, der Sohn Dodos, aus Betlehem;

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 11 26 in der Schlachter 2000

Die starken Kriegshelden aber sind diese: Asahel, der Bruder Joabs; Elchanan, der Sohn Dodos, von Bethlehem;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 11 26 in der New International Version

The mighty warriors were: Asahel the brother of Joab, Elhanan son of Dodo from Bethlehem,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 11 26 in der Hoffnung für Alle

Folgende Männer gehörten zu den besten Soldaten Davids: Asaël, der Bruder von Joab; Elhanan, der Sohn von Dodo, aus Bethlehem;

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-11/vers-26 [gedruckt am 07.08.2026]