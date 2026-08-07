1. Chronik 11,5- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 11 5 in der Gute Nachricht Bibel
Sie riefen David zu: »Diese Festung wirst du nicht einnehmen!« Trotzdem eroberte er die Festung Zion und sie wurde die Stadt Davids.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 11 5 in der Lutherbibel
Und die Bewohner von Jebus sprachen zu David: Du wirst nicht hereinkommen. David aber nahm die Burg Zion ein, das ist Davids Stadt.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 11 5 in der Einheitsübersetzung
Die Jebusiter aber sagten zu David: Du wirst nicht in die Stadt hereinkommen. Doch David eroberte die Burg Zion; sie wurde die Stadt Davids.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 11 5 in der Elberfelder Bibel
Und die Bewohner von Jebus sagten zu David: Du wirst nicht hier hereinkommen! Aber David nahm die Burg Zion ein, das ist die Stadt Davids.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 11 5 in der Neue Genfer Übersetzung
Die Einwohner der Stadt verhöhnten David: »Niemals werdet ihr unsere Festung einnehmen!« Doch David eroberte die Festung Zion, und sie wurde von da an »Davidsstadt« genannt.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 11 5 in der Schlachter 2000
Und die Bürger von Jebus sprachen zu David: Du wirst hier nicht hereinkommen! David aber eroberte die Burg Zion, das ist die Stadt Davids.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 11 5 in der New International Version
said to David, ‘You will not get in here.’ Nevertheless, David captured the fortress of Zion – which is the City of David.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 11 5 in der Hoffnung für Alle
Die Einwohner verhöhnten David: »In unsere Stadt wirst du nie hereinkommen!« Doch David und seine Truppen eroberten die Festung Zion, die später »Stadt Davids« genannt wurde.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.