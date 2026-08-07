1. Chronik 11,6- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 11 6 in der Gute Nachricht Bibel
David hatte nämlich zu seinen Leuten gesagt: »Wer den ersten Jebusiter erschlägt, soll Heerführer werden!« Da stieg Joab, der Sohn der Zeruja, als Erster in die Stadt hinauf und er wurde Davids Heerführer.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 11 6 in der Lutherbibel
Und David sprach: Wer die Jebusiter zuerst schlägt, der soll Hauptmann und Oberster sein. Da stieg Joab, der Sohn der Zeruja, zuerst hinauf und wurde Hauptmann.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 11 6 in der Einheitsübersetzung
Damals sagte David: Wer als Erster die Jebusiter schlägt, soll Hauptmann und Anführer werden. Da stieg Joab, der Sohn der Zeruja, als Erster hinauf und wurde Hauptmann.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 11 6 in der Elberfelder Bibel
Und David sagte: Wer die Jebusiter zuerst schlägt, soll Oberhaupt und Oberster werden. Da stieg Joab, der Sohn der Zeruja, zuerst hinauf, und er wurde Oberhaupt.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 11 6 in der Neue Genfer Übersetzung
David hatte ´zu seinen Männern` gesagt: »Wer den ersten Jebusiter erschlägt, soll mein Heerführer werden.« Da stieg Joab, der Sohn von ´Davids Schwester` Zeruja, als Erster hinauf, ´um die Festung anzugreifen`, und er wurde zum Heerführer ernannt.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 11 6 in der Schlachter 2000
Denn David sprach: Wer die Jebusiter zuerst schlägt, der soll Haupt und Oberster sein! Da stieg Joab, der Sohn der Zeruja, zuerst hinauf und wurde Hauptmann.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 11 6 in der New International Version
David had said, ‘Whoever leads the attack on the Jebusites will become commander-in-chief.’ Joab son of Zeruiah went up first, and so he received the command.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 11 6 in der Hoffnung für Alle
Bevor sie Jebus stürmten, sagte David zu seinen Soldaten: »Wer als Erster die Jebusiter angreift, soll mein Heerführer werden!« Joab, der Sohn von Davids Schwester Zeruja, war der Erste, der die Stadt angriff. Darum wurde er zum Heerführer ernannt.
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