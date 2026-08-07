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1. Chronik 11,7

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 11 7 in der Gute Nachricht Bibel

David machte die Festung zu seiner Residenz; darum nannte man sie »Davidsstadt«.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 11 7 in der Lutherbibel

David aber wohnte auf der Burg, daher nennt man sie »Stadt Davids«.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 11 7 in der Einheitsübersetzung

David ließ sich in der Burg nieder und daher nannte man sie Davidstadt.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 11 7 in der Elberfelder Bibel

Und David wohnte in der Bergfeste; darum nannte man sie Stadt Davids.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 11 7 in der Neue Genfer Übersetzung

David machte die Festung zu seiner Residenz, darum nannte man sie »Davidsstadt«.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 11 7 in der Schlachter 2000

David aber wohnte in der Burg; daher nennt man sie die Stadt Davids.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 11 7 in der New International Version

David then took up residence in the fortress, and so it was called the City of David.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 11 7 in der Hoffnung für Alle

Nach der Eroberung machte David die Festung zu seiner Residenz, und von da an nannte man sie »Stadt Davids«.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-11/vers-7 [gedruckt am 07.08.2026]