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1. Chronik 12,17

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 12 17 in der Gute Nachricht Bibel

Aus den Stämmen Benjamin und Juda kamen ebenfalls einige zu Davids Bergfestung.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 12 17 in der Lutherbibel

Es kamen aber auch Männer von Benjamin und Juda zu David in die Bergfeste.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 12 17 in der Einheitsübersetzung

Auch Angehörige Benjamins und Judas kamen zu David in die Bergfestung.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 12 17 in der Elberfelder Bibel

Und es kamen einige von den Söhnen Benjamin und Juda in die Bergfeste zu David.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 12 17 in der Neue Genfer Übersetzung

Aus den Stämmen Benjamin und Juda kamen ebenfalls einige zu David in die Bergfestung.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 12 17 in der Schlachter 2000

Es kamen auch einige von den Söhnen Benjamins und Judas auf die Bergfeste zu David.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 12 17 in der New International Version

David went out to meet them and said to them, ‘If you have come to me in peace to help me, I am ready for you to join me. But if you have come to betray me to my enemies when my hands are free from violence, may the God of our ancestors see it and judge you.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 12 17 in der Hoffnung für Alle

Auch von den Stämmen Benjamin und Juda kamen einige Männer zu David in die Bergfestung.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-12/vers-17 [gedruckt am 07.08.2026]