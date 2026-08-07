1. Chronik 12,19- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 12 19 in der Gute Nachricht Bibel
Da ergriff der Geist Gottes Besitz von Amasai, dem späteren Anführer der Elitetruppe Davids, und er rief: »David, dir gehören wir! Zu dir stehen wir, Sohn von Isai! Sieg und Erfolg sei dir gegeben, dir und allen, die bei dir sind; denn deine Hilfe kommt von Gott!« Da nahm David sie bei sich auf und machte sie zu Anführern seiner Truppe.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 12 19 in der Lutherbibel
Aber der Geist ergriff Amasai, den Obersten der Dreißig, und er sprach: Dein sind wir, David, und mit dir halten wir’s, du Sohn Isais! Friede, Friede sei mit dir! Friede sei mit deinen Helfern, denn dein Gott hilft dir! Da nahm David sie an und setzte sie zu Hauptleuten über die Schar.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 12 19 in der Einheitsübersetzung
Da ergriff ein Geist Amasai, das Haupt der Dreißig, sodass er ausrief: Dir, David, gehören wir. Zu dir, Sohn Isais, stehen wir. Heil, Heil sei dir, Heil deinem Helfer; denn dir hilft dein Gott. Da nahm sie David auf und reihte sie ein unter die Anführer seiner Schar.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 12 19 in der Elberfelder Bibel
Da kam der Geist über Amasai, das Oberhaupt der Dreißig: Dein {sind wir, } David, und zu dir, Sohn Isais {, stehen wir} ! Friede, Friede dir, und Friede deinen Helfern! Denn dein Gott hilft dir! Und David nahm sie auf und reihte sie unter die Oberhäupter der Streifschar ein.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 12 19 in der Neue Genfer Übersetzung
Da ergriff der Geist ´Gottes` Besitz von Amasai, dem ´späteren` Befehlshaber von Davids Elitekämpfern. ´Er sagte: ` »Wir gehören zu dir, David, Sohn Isais, und stehen an deiner Seite. Friede! Friede sei mit dir und mit allen, die bei dir sind! Denn dein Gott hilft dir.« Da nahm David sie bei sich auf und machte sie zu Befehlshabern der Streifschar, ´die er in feindliche Gebiete sandte`.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 12 19 in der Schlachter 2000
Da kam der Geist über Amasai, das Haupt der Wagenkämpfer, [und er sprach: ] »Dein sind wir, David, und mit dir halten wir es, du Sohn Isais: Friede, Friede sei mit dir, und Friede mit deinen Helfern; denn dein Gott hilft dir!« So nahm sie David an und setzte sie als Häupter über die Streifscharen ein.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 12 19 in der New International Version
Some of the tribe of Manasseh defected to David when he went with the Philistines to fight against Saul. (He and his men did not help the Philistines because, after consultation, their rulers sent him away. They said, ‘It will cost us our heads if he deserts to his master Saul.’)
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 12 19 in der Hoffnung für Alle
Da wurde Amasai, der spätere Befehlshaber von Davids Elitetruppe, vom Geist Gottes ergriffen und rief: »Zu dir, David, wollen wir gehören, und für dich, Isais Sohn, kämpfen wir! Wir wünschen dir und deinen Anhängern Erfolg und Sieg! Denn dein Gott ist da und hilft dir!« Da nahm David die Männer bei sich auf und ernannte sie zu Führern seiner Kriegstruppe.
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