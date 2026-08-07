Da ergriff der Geist Gottes Besitz von Amasai, dem späteren Anführer der Elitetruppe Davids, und er rief: »David, dir gehören wir! Zu dir stehen wir, Sohn von Isai! Sieg und Erfolg sei dir gegeben, dir und allen, die bei dir sind; denn deine Hilfe kommt von Gott!« Da nahm David sie bei sich auf und machte sie zu Anführern seiner Truppe.