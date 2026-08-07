1. Chronik 12,22- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 12 22 in der Gute Nachricht Bibel
Sie alle waren hervorragende Kriegsleute. Sie unterstützten nun David im Kampf gegen die Banden der Amalekiter und wurden Anführer in seinem Heer.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 12 22 in der Lutherbibel
Und sie halfen David gegen die Rotten; denn sie waren alle streitbare Helden und wurden Hauptleute über das Heer.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 12 22 in der Einheitsübersetzung
Sie halfen David im Kampf gegen die Räuberscharen; denn sie alle waren tapfere Krieger und wurden Oberste im Heer.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 12 22 in der Elberfelder Bibel
Und sie halfen David gegen die Streifschar, denn sie waren alle kriegstüchtige Männer; und sie wurden Oberste im Heer.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 12 22 in der Neue Genfer Übersetzung
Sie halfen David, die Streifschar ´der Amalekiter` zu schlagen, denn sie waren tapfere Kämpfer. Später wurden sie Befehlshaber in Davids Heer.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 12 22 in der Schlachter 2000
Und sie halfen David gegen die Schar der Plünderer; denn sie waren alle tapfere Helden und wurden Oberste über das Heer.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 12 22 in der New International Version
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 12 22 in der Hoffnung für Alle
Sie halfen David im Kampf gegen die Banden der Amalekiter. David machte sie zu Truppenführern in seinem Heer, denn sie waren erfahrene Soldaten.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.