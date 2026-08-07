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1. Chronik 12,25

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 12 25 in der Gute Nachricht Bibel

Hier sind ihre Zahlen:

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 12 25 in der Lutherbibel

Aus Juda 6800, die Schild und Spieß trugen, gerüstet zum Heeresdienst;

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 12 25 in der Einheitsübersetzung

Aus Juda kamen 6 800 wehrfähige Männer, die Schild und Lanze trugen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 12 25 in der Elberfelder Bibel

Die Söhne Juda, die Schild und Spieß trugen, 6800 zum Heer {esdienst} Gerüstete.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 12 25 in der Neue Genfer Übersetzung

vom Stamm Juda kamen 6.800 wehrfähige Männer, bewaffnet mit Schild und Speer;

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 12 25 in der Schlachter 2000

von den Söhnen Judas, die Schild und Speer trugen: 6 800 zum Krieg Gerüstete;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 12 25 in der New International Version

from Simeon, warriors ready for battle – 7,100;

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 12 25 in der Hoffnung für Alle

Vom Stamm Juda waren es 6800 Mann, bewaffnet mit Schild und Speer;

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-12/vers-25 [gedruckt am 07.08.2026]