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1. Chronik 12,26

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 12 26 in der Gute Nachricht Bibel

Juda 6800 Mann, mit Schild und Lanze bewaffnet Simeon 7100 tapfere Krieger

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 12 26 in der Lutherbibel

aus Simeon 7100 streitbare Helden für den Heeresdienst;

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 12 26 in der Einheitsübersetzung

Aus Simeon kamen 7 100 tapfere Krieger,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 12 26 in der Elberfelder Bibel

Von den Söhnen Simeon: 7100 zum Heer {esdienst} tüchtige Männer.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 12 26 in der Neue Genfer Übersetzung

vom Stamm Simeon 7.100 erfahrene Kämpfer;

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 12 26 in der Schlachter 2000

von den Söhnen Simeons an tapferen Helden für den Krieg: 7 100;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 12 26 in der New International Version

from Levi – 4,600,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 12 26 in der Hoffnung für Alle

vom Stamm Simeon 7100 erfahrene Soldaten;

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-12/vers-26 [gedruckt am 07.08.2026]