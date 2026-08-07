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1. Chronik 12,29

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 12 29 in der Gute Nachricht Bibel

sowie Zadok, damals noch ein junger Mann, aber ein tapferer Krieger, mit seiner Sippe, nämlich 22 Anführern

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 12 29 in der Lutherbibel

und Zadok, ein junger streitbarer Held, mit seiner Sippe, 22 Hauptleute;

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 12 29 in der Einheitsübersetzung

und Zadok, ein junger, tapferer Krieger, dessen Großfamilie 22 Führer stellte.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 12 29 in der Elberfelder Bibel

und Zadok, ein junger kriegstüchtiger Mann, und das Haus seines Vaters: 22 Oberste.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 12 29 in der Neue Genfer Übersetzung

und Zadok, ein junger, aber tüchtiger Kämpfer, mit 22 Offizieren aus seiner Sippe;

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 12 29 in der Schlachter 2000

Zadok, ein junger Mann, ein tapferer Held, mit dem Haus seines Vaters, 22 Oberste;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 12 29 in der New International Version

from Benjamin, Saul’s tribe – 3,000, most of whom had remained loyal to Saul’s house until then;

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 12 29 in der Hoffnung für Alle

und Zadok, ein junger, aber erfahrener Soldat, mit 22 Offizieren aus seiner Sippe;

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-12/vers-29 [gedruckt am 07.08.2026]