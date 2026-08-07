1. Chronik 12,30- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 12 30 in der Gute Nachricht Bibel
Benjamin 3000 Mann von den Stammesbrüdern Sauls; der größere Teil des Stammes hielt damals noch zur Familie Sauls
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 12 30 in der Lutherbibel
aus Benjamin, den Brüdern Sauls, kamen 3000, denn bis zu dieser Zeit hielten noch viele von ihnen zum Hause Sauls;
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 12 30 in der Einheitsübersetzung
Aus Benjamin, den Stammesbrüdern Sauls, kamen 3 000 Mann. Ihre Mehrheit war bis dahin in der Gefolgschaft des Hauses Saul geblieben.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 12 30 in der Elberfelder Bibel
Und von den Söhnen Benjamin, den Brüdern Sauls: 3000. Aber der größte Teil von ihnen hielt bis dahin {noch} treu zum Hause Sauls.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 12 30 in der Neue Genfer Übersetzung
vom Stamm Benjamin, dem Stamm Sauls, 3.000 Mann – zu jener Zeit hielt der größte Teil der Benjaminiter noch zur Familie Sauls;
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 12 30 in der Schlachter 2000
von den Söhnen Benjamins, den Brüdern Sauls: 3 000; denn bis zu dieser Zeit hielten viele von ihnen es noch mit dem Haus Sauls;
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 12 30 in der New International Version
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 12 30 in der Hoffnung für Alle
vom Stamm Benjamin, aus dem Saul kam, waren es 3000 Mann, doch die meisten Soldaten aus diesem Stamm hielten bis dahin noch zu Sauls Familie;
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.