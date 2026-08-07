1. Chronik 12,3- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 12 3 in der Gute Nachricht Bibel
Ahiëser, ihr Anführer, und Joasch, die Söhne von Schemaa aus Gibea; Jesiël und Pelet, die Söhne von Asmawet; Beracha und Jehu aus Anatot;
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 12 3 in der Lutherbibel
als Oberhaupt Ahiëser und Joasch, die Söhne Schemaas, des Gibeatiters; Jesiël und Pelet, die Söhne Asmawets; Beracha und Jehu, der Anatotiter;
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 12 3 in der Einheitsübersetzung
Ahiëser, ihr Anführer, ferner Joasch, der Sohn Schemaas, aus Gibea, Jesiël und Pelet, die Söhne Asmawets, Beracha und Jehu aus Anatot,
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 12 3 in der Elberfelder Bibel
das Oberhaupt Ahiëser, und Joasch, die Söhne Schemaas, des Gibeatiters; und Jesiël und Pelet, die Söhne Asmawets; und Beracha, und Jehu, der Anatotiter;
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 12 3 in der Neue Genfer Übersetzung
Ahiëser – ihr Anführer – und ´sein Bruder` Joasch, die Söhne Schemaas, aus Gibea; Jesiël und Pelet, die Söhne Asmawets; Beracha und Jehu aus Anatot;
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 12 3 in der Schlachter 2000
Das Haupt war Achieser, und Joas, Söhne Semahas, des Gibeatiters; Jesiel und Pelet, die Söhne Asmawets; Beracha und Jehu, der Anatotiter;
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 12 3 in der New International Version
Ahiezer their chief and Joash the sons of Shemaah the Gibeathite; Jeziel and Pelet the sons of Azmaveth; Berakah, Jehu the Anathothite,
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 12 3 in der Hoffnung für Alle
Ahiëser, ihr Anführer, und Joasch, sie beide waren Söhne von Schemaa aus Gibea; außerdem Jesiël und Pelet, die Söhne von Asmawet; Beracha und Jehu aus Anatot;
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.