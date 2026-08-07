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1. Chronik 12,4

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 12 4 in der Gute Nachricht Bibel

Jischmaja aus Gibeon, einer von den »Dreißig Helden « und ihr Anführer;

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 12 4 in der Lutherbibel

Jischmaja, der Gibeoniter, gewaltig unter den Dreißig und über die Dreißig;

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 12 4 in der Einheitsübersetzung

Jischmaja aus Gibeon, ein Held unter den Dreißig und ihr Anführer,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 12 4 in der Elberfelder Bibel

und Jischmaja, der Gibeoniter, ein Held unter den Dreißig und {Anführer} über die Dreißig;

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 12 4 in der Neue Genfer Übersetzung

Jischmaja aus Gibeon – er war einer der Anführer der »Dreißig Helden«;

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 12 4 in der Schlachter 2000

Jismaja, der Gibeoniter, ein Gewaltiger unter den dreißig, ja, über die dreißig;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 12 4 in der New International Version

and Ishmaiah the Gibeonite, a mighty warrior among the Thirty, who was a leader of the Thirty; Jeremiah, Jahaziel, Johanan, Jozabad the Gederathite,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 12 4 in der Hoffnung für Alle

Jischmaja aus Gibeon; er war als Anführer der dreißig Offiziere Davids berühmt;

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-12/vers-4 [gedruckt am 07.08.2026]