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1. Chronik 12,31

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 12 31 in der Gute Nachricht Bibel

Efraïm 20800 Krieger, lauter angesehene Leute in ihren Sippen

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 12 31 in der Lutherbibel

aus Ephraim kamen 20800, streitbare Helden und berühmte Männer in ihren Sippen;

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 12 31 in der Einheitsübersetzung

Aus Efraim kamen 20 800 in ihren Großfamilien hoch angesehene Krieger,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 12 31 in der Elberfelder Bibel

Und von den Söhnen Ephraim: 20800 kriegstüchtige Männer, Männer von Namen, nach ihren Vaterhäusern.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 12 31 in der Neue Genfer Übersetzung

vom Stamm Efraim 20.800 erfahrene Kämpfer, allesamt angesehene Männer in ihren Sippen;

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 12 31 in der Schlachter 2000

von den Söhnen Ephraims: 20 800 tapfere Helden und berühmte Männer im Haus ihrer Väter;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 12 31 in der New International Version

from half the tribe of Manasseh, designated by name to come and make David king – 18,000;

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 12 31 in der Hoffnung für Alle

vom Stamm Ephraim kamen 20.800 Soldaten, Männer von Rang und Namen in ihren Sippen;

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-12/vers-31 [gedruckt am 07.08.2026]