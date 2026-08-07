Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. 1. Chronik
  4. Kapitel 12
  5. Vers 35

1. Chronik 12,35

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 12 35 in der Gute Nachricht Bibel

Naftali 1000 Anführer und 37000 Mann, mit Schild und Speer bewaffnet

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 12 35 in der Lutherbibel

von Naftali 1000 Hauptleute und mit ihnen 37000 mit Schild und Spieß;

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 12 35 in der Einheitsübersetzung

Aus Naftali kamen 1 000 Anführer und mit ihnen 37 000 Mann mit Schild und Lanze,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 12 35 in der Elberfelder Bibel

Und von Naftali: 1000 Oberste und mit ihnen 37000 mit Schild und Speer.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 12 35 in der Neue Genfer Übersetzung

vom Stamm Naftali 1.000 Anführer und 37.000 Kämpfer, bewaffnet mit Schild und Speer;

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 12 35 in der Schlachter 2000

von Naphtali: 1 000 Oberste und mit ihnen 37 000, die Schild und Speer führten;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 12 35 in der New International Version

from Dan, ready for battle – 28,600;

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 12 35 in der Hoffnung für Alle

vom Stamm Naftali waren es 1000 Offiziere mit einem Heer von 37.000 Mann, bewaffnet mit Schild und Speer;

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-12/vers-35 [gedruckt am 07.08.2026]