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1. Chronik 12,36

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 12 36 in der Gute Nachricht Bibel

Dan 28600 Mann, alle kampfbereit

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 12 36 in der Lutherbibel

von Dan, zum Kampf gerüstet, 28600;

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 12 36 in der Einheitsübersetzung

aus Dan 28 600 kampfbereite Männer,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 12 36 in der Elberfelder Bibel

Und von den Danitern: 28600, zum Kampf geordnet.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 12 36 in der Neue Genfer Übersetzung

vom Stamm Dan 28.600 Mann in einem geordneten Truppenverband;

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 12 36 in der Schlachter 2000

von den Danitern: 28 600, zum Kampf gerüstet;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 12 36 in der New International Version

from Asher, experienced soldiers prepared for battle – 40,000;

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 12 36 in der Hoffnung für Alle

vom Stamm Dan ein geordnetes Heer von 28.600 Mann;

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-12/vers-36 [gedruckt am 07.08.2026]