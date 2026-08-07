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1. Chronik 12,37

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 12 37 in der Gute Nachricht Bibel

Ascher 40000 Mann, wehrfähig und kampfbereit

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 12 37 in der Lutherbibel

von Asser wehrfähige Männer, gerüstet zum Kampf, 40000;

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 12 37 in der Einheitsübersetzung

aus Ascher 40 000 wehrfähige, kampfbereite Männer.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 12 37 in der Elberfelder Bibel

Und von Asser: 40000, die mit dem Heer auszogen, zum Kampf geordnet.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 12 37 in der Neue Genfer Übersetzung

vom Stamm Ascher 40.000 erfahrene Soldaten in einem geordneten Truppenverband;

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 12 37 in der Schlachter 2000

von Asser: 40 000, die in das Heer zogen, zum Kampf gerüstet.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 12 37 in der New International Version

and from east of the Jordan, from Reuben, Gad and the half-tribe of Manasseh, armed with every type of weapon – 120,000.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 12 37 in der Hoffnung für Alle

vom Stamm Asser ein geordnetes Heer von 40.000 Mann;

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-12/vers-37 [gedruckt am 07.08.2026]