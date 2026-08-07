1. Chronik 13,11- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 13 11 in der Gute Nachricht Bibel
David war wütend, weil der HERR ihn so aus dem Leben gerissen hatte. Darum heißt der Platz bis zum heutigen Tag Perez-Usa (Usa-Riss).
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 13 11 in der Lutherbibel
Da ergrimmte David, dass der HERR den Usa so wegriss, und man nannte die Stätte »Perez-Usa« bis auf diesen Tag.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 13 11 in der Einheitsübersetzung
David war sehr erregt darüber, dass der HERR so plötzlich in Usa eine Bresche geschlagen hatte. Darum nennt man den Ort bis heute Perez-Usa, Bresche Usas.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 13 11 in der Elberfelder Bibel
Und es wurde David heiß {vor Schrecken}, weil der Herr den Usa so weggerissen hatte; und man nannte diesen Ort Perez-Usa bis zum heutigen Tag.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 13 11 in der Neue Genfer Übersetzung
David war entsetzt darüber, dass der HERR ihn so aus dem Leben gerissen hatte. Er nannte den Platz Perez Usa (»Entreißen Usas«) , und so heißt er bis heute.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 13 11 in der Schlachter 2000
Und David entbrannte darüber, dass der HERR den Ussa so hinweggerafft hatte, und er nannte jenen Ort Perez-Ussa bis zu diesem Tag.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 13 11 in der New International Version
Then David was angry because the LORD ’s wrath had broken out against Uzzah, and to this day that place is called Perez Uzzah.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 13 11 in der Hoffnung für Alle
David war entsetzt, dass der HERR ihn so aus dem Leben gerissen hatte. Seitdem heißt der Dreschplatz Perez-Usa (»Entreißen Usas«).
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.