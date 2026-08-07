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1. Chronik 13,1

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 13 1 in der Gute Nachricht Bibel

David beriet sich mit den verantwortlichen Männern, den Anführern der Truppenverbände und den Hauptleuten.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 13 1 in der Lutherbibel

Und David hielt einen Rat mit den Hauptleuten über Tausend und über Hundert und mit allen Anführern

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 13 1 in der Einheitsübersetzung

David besprach sich mit den Obersten der Tausend- und Hundertschaften und mit allen führenden Leuten.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 13 1 in der Elberfelder Bibel

Und David beriet sich mit den Obersten über Tausend und über Hundert, mit allen Fürsten.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 13 1 in der Neue Genfer Übersetzung

David beriet sich mit den Anführern der Tausendschaften und der Hundertschaften ´Israels` sowie mit allen anderen führenden Männern.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 13 1 in der Schlachter 2000

Und David hielt Rat mit den Obersten über Tausend und über Hundert, mit allen Fürsten.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 13 1 in der New International Version

David conferred with each of his officers, the commanders of thousands and commanders of hundreds.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 13 1 in der Hoffnung für Alle

David beriet sich mit allen Truppenführern und Offizieren, die jeweils 100 oder 1000 Soldaten unter sich hatten.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-13/vers-1 [gedruckt am 07.08.2026]