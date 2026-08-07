Dann wandte er sich an das ganze versammelte Volk und sagte: »Wenn ihr einverstanden seid und der HERR, unser Gott, es so will, dann lasst uns Boten in alle Gegenden des Landes schicken. Sie sollen unsere Brüder rufen, die zu Hause geblieben sind, ebenso die Priester und Leviten in ihren Wohnorten. Sie alle sollen hierher kommen