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1. Chronik 13,4

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 13 4 in der Gute Nachricht Bibel

Die ganze Versammlung fand den Plan gut und beschloss, ihn auszuführen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 13 4 in der Lutherbibel

Da sprach die ganze Gemeinde, man solle das tun; denn es gefiel allem Volk gut.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 13 4 in der Einheitsübersetzung

Die ganze Versammlung stimmte dem Vorhaben zu; denn der Plan gefiel dem ganzen Volk.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 13 4 in der Elberfelder Bibel

Und die ganze Versammlung sagte, dass man es so tun solle. Denn die Sache war recht in den Augen des ganzen Volkes.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 13 4 in der Neue Genfer Übersetzung

Dieser Vorschlag gefiel der versammelten Menge, und man beschloss, ihn in die Tat umzusetzen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 13 4 in der Schlachter 2000

Da sagte die ganze Gemeinde, dass man so handeln solle; denn diese Sache war recht in den Augen des ganzen Volkes.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 13 4 in der New International Version

The whole assembly agreed to do this, because it seemed right to all the people.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 13 4 in der Hoffnung für Alle

Alle waren einverstanden und ermutigten David, seinen Vorschlag in die Tat umzusetzen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-13/vers-4 [gedruckt am 07.08.2026]