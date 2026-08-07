1. Chronik 13,6- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 13 6 in der Gute Nachricht Bibel
Dort nämlich befand sich die Lade, die dem HERRN geweiht ist, der über den Kerubim thront. David zog also mit allen Israeliten nach Baala, wie Kirjat-Jearim im Gebiet von Juda auch genannt wird, zum Haus Abinadabs.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 13 6 in der Lutherbibel
Und David zog hin mit ganz Israel nach Baala, das ist Kirjat-Jearim, das in Juda liegt, um von da heraufzubringen die Lade Gottes, des HERRN, der über den Cherubim thront, wo sein Name angerufen wird.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 13 6 in der Einheitsübersetzung
Er zog mit ganz Israel nach Baala bei Kirjat-Jearim, das zu Juda gehörte, um von dort die Lade Gottes heraufzuholen, über der der Name des HERRN, der über den Kerubim thront, ausgerufen worden ist.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 13 6 in der Elberfelder Bibel
Und David und ganz Israel zogen hinauf nach Baala, nach Kirjat-Jearim, das zu Juda gehört, um von dort die Lade Gottes, des Herrn, heraufzuholen, der über den Cherubim thront, dessen Name {dort} ausgerufen worden ist.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 13 6 in der Neue Genfer Übersetzung
Gemeinsam mit ihnen zog er nach Baala, wie Kirjat-Jearim auch genannt wird. Es liegt im Stammesgebiet von Juda. Von dort sollte die Bundeslade nach Jerusalem gebracht werden – die Lade, die dem HERRN geweiht war, der über den Kerub-Engeln thront.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 13 6 in der Schlachter 2000
Und David zog mit ganz Israel hinauf nach Baala, das ist Kirjat-Jearim, welches in Juda liegt, um die Lade Gottes, des HERRN, der über den Cherubim thront, wo sein Name angerufen wird, von dort heraufzuholen.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 13 6 in der New International Version
David and all Israel went to Baalah of Judah (Kiriath Jearim) to bring up from there the ark of God the LORD, who is enthroned between the cherubim – the ark that is called by the Name.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 13 6 in der Hoffnung für Alle
Gemeinsam mit der Volksmenge zog David nach Baala, dem heutigen Kirjat-Jearim, im Stammesgebiet von Juda, um die Bundeslade von dort nach Jerusalem zu bringen. Sie war dem HERRN geweiht, der über den Keruben thront.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.