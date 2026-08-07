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1. Chronik 14,13

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 14 13 in der Gute Nachricht Bibel

Nach einiger Zeit zogen die Philister noch einmal gegen David aus. Wieder besetzten sie die Ebene Rafaïm.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 14 13 in der Lutherbibel

Aber die Philister kamen wieder und breiteten sich aus in der Ebene.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 14 13 in der Einheitsübersetzung

Doch die Philister streiften noch einmal im Tal der Rafaïter umher.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 14 13 in der Elberfelder Bibel

Und die Philister zogen noch einmal herauf und breiteten sich in der Ebene aus.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 14 13 in der Neue Genfer Übersetzung

Ein weiteres Mal fielen die Philister in der Ebene Refaïm ein.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 14 13 in der Schlachter 2000

Aber die Philister breiteten sich nochmals im Tal aus.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 14 13 in der New International Version

Once more the Philistines raided the valley;

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 14 13 in der Hoffnung für Alle

Doch die Philister gaben nicht auf. Sie zogen noch einmal nach Israel und fielen auch diesmal in die Refaïm-Ebene ein.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-14/vers-13 [gedruckt am 07.08.2026]