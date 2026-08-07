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1. Chronik 14,12

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 14 12 in der Gute Nachricht Bibel

Die fliehenden Philister ließen sogar ihre Götterbilder zurück; David aber befahl, sie zu verbrennen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 14 12 in der Lutherbibel

Und sie ließen ihre Götter dort zurück; die befahl David mit Feuer zu verbrennen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 14 12 in der Einheitsübersetzung

Die Philister ließen dort ihre Götter zurück. Sie wurden im Feuer verbrannt, wie David befohlen hatte.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 14 12 in der Elberfelder Bibel

Und sie ließen dort ihre Götter {zurück} ; und David gab Befehl, und sie wurden mit Feuer verbrannt.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 14 12 in der Neue Genfer Übersetzung

´Bei ihrer Flucht` hatten die Philister sogar ihre Götzenbilder zurückgelassen. David befahl, sie zu verbrennen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 14 12 in der Schlachter 2000

Und sie ließen ihre Götter dort zurück; und David befahl, sie mit Feuer zu verbrennen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 14 12 in der New International Version

The Philistines had abandoned their gods there, and David gave orders to burn them in the fire.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 14 12 in der Hoffnung für Alle

Auf der Flucht ließen die Philister ihre Götzenfiguren zurück. David befahl, sie zu verbrennen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-14/vers-12 [gedruckt am 07.08.2026]