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1. Chronik 15,11

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 15 11 in der Gute Nachricht Bibel

David ließ die Priester Zadok und Abjatar und die sechs führenden Leviten zu sich kommen

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 15 11 in der Lutherbibel

Und David rief die Priester Zadok und Abjatar und die Leviten, nämlich Uriël, Asaja, Joel, Schemaja, Eliël, Amminadab,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 15 11 in der Einheitsübersetzung

David rief die Priester Zadok und Abjatar sowie die Leviten Uriël, Asaja, Joël, Schemaja, Eliël und Amminadab zu sich

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 15 11 in der Elberfelder Bibel

Und David berief die Priester Zadok und Abjatar und die Leviten Uriël, Asaja und Joel, Schemaja und Eliël und Amminadab

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 15 11 in der Neue Genfer Übersetzung

David ließ die Priester Zadok und Abjatar sowie die Leviten Uriël, Asaja, Joel, Schemaja, Eliël und Amminadab zu sich kommen

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 15 11 in der Schlachter 2000

So rief nun David die Priester Zadok und Abjatar und die Leviten Uriel, Asaja, Joel, Schemaja, Eliel und Amminadab,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 15 11 in der New International Version

Then David summoned Zadok and Abiathar the priests, and Uriel, Asaiah, Joel, Shemaiah, Eliel and Amminadab the Levites.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 15 11 in der Hoffnung für Alle

David ließ die Priester Zadok und Abjatar sowie die sechs Sippenoberhäupter zu sich kommen

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-15/vers-11 [gedruckt am 07.08.2026]