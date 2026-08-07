und sagte zu ihnen: »Ihr seid die Oberhäupter der levitischen Sippen. Reinigt euch und sorgt dafür, dass auch eure Stammesbrüder rein sind, damit ihr in Gottes Gegenwart treten könnt: Ihr Leviten sollt die Lade des HERRN, des Gottes Israels, an den Ort bringen, den ich für sie vorbereitet habe.