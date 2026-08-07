1. Chronik 15,12- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 15 12 in der Gute Nachricht Bibel
und sagte zu ihnen: »Ihr seid die Oberhäupter des Stammes Levi. Zusammen mit euren Stammesbrüdern müsst ihr euch jetzt vorbereiten, damit ihr rein seid; denn ihr sollt die Bundeslade des HERRN, unseres Gottes, zu dem Platz bringen, den ich für sie vorgesehen habe.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 15 12 in der Lutherbibel
und sprach zu ihnen: Ihr seid die Häupter der Sippen unter den Leviten; so heiligt nun euch und eure Brüder, dass ihr die Lade des HERRN, des Gottes Israels, heraufbringt an den Ort, den ich ihr bereitet habe.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 15 12 in der Einheitsübersetzung
und befahl ihnen: Ihr seid die Familienhäupter der Leviten. Ihr und eure Brüder, heiligt euch und bringt die Lade des HERRN, des Gottes Israels, herauf an den Ort, den ich für sie hergerichtet habe!
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 15 12 in der Elberfelder Bibel
und sagte zu ihnen: Ihr seid die Familienoberhäupter der Leviten. Heiligt euch, ihr und eure Brüder, und bringt die Lade des Herrn, des Gottes Israels, hinauf an {die Stätte, die} ich für sie hergerichtet habe!
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 15 12 in der Neue Genfer Übersetzung
und sagte zu ihnen: »Ihr seid die Oberhäupter der levitischen Sippen. Reinigt euch und sorgt dafür, dass auch eure Stammesbrüder rein sind, damit ihr in Gottes Gegenwart treten könnt: Ihr Leviten sollt die Lade des HERRN, des Gottes Israels, an den Ort bringen, den ich für sie vorbereitet habe.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 15 12 in der Schlachter 2000
und er sprach zu ihnen: Ihr seid die Familienhäupter unter den Leviten; so heiligt euch nun, ihr und eure Brüder, und bringt die Lade des HERRN, des Gottes Israels, hinauf an den Ort, den ich für sie zubereitet habe!
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 15 12 in der New International Version
He said to them, ‘You are the heads of the Levitical families; you and your fellow Levites are to consecrate yourselves and bring up the ark of the LORD, the God of Israel, to the place I have prepared for it.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 15 12 in der Hoffnung für Alle
und sagte zu ihnen: »Ihr seid die Oberhäupter der Leviten. Zusammen mit euren Stammesbrüdern sollt ihr die Bundeslade des HERRN, des Gottes Israels, nach Jerusalem bringen an den Ort, den ich für sie bestimmt habe. Macht euch bereit für diese heilige Aufgabe, reinigt euch!
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.