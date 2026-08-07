1. Chronik 15,13- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 15 13 in der Gute Nachricht Bibel
Das vorige Mal seid ihr nicht dabei gewesen, und der HERR, unser Gott, hat uns einen schweren Schlag versetzt, weil wir ihn nicht vorher befragt haben, wie es sich gehört hätte.«
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 15 13 in der Lutherbibel
Denn das erste Mal, als ihr nicht da wart, machte der HERR, unser Gott, einen Riss unter uns, weil wir ihn nicht befragt hatten, wie sich’s gebührt.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 15 13 in der Einheitsübersetzung
Weil ihr beim ersten Mal nicht beteiligt wart, hat der HERR, unser Gott, Unglück über uns gebracht; denn wir sind nicht auf ihn bedacht gewesen, wie es sich gehört hätte.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 15 13 in der Elberfelder Bibel
Denn weil beim ersten Mal nicht ihr {es getan habt} , machte der Herr, unser Gott, einen Riss unter uns, weil wir ihn nicht nach der Vorschrift gesucht haben.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 15 13 in der Neue Genfer Übersetzung
Beim ersten Mal habt nicht ihr ´sie transportiert`, und deshalb hat der HERR, unser Gott, einen Mann aus unserer Mitte gerissen. Denn wir haben uns nicht nach seiner Vorschrift gerichtet. «
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 15 13 in der Schlachter 2000
Denn das vorige Mal, als nicht ihr es wart, machte der HERR, unser Gott, einen Riss unter uns, weil wir ihn nicht suchten, wie es sich gebührte!
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 15 13 in der New International Version
It was because you, the Levites, did not bring it up the first time that the LORD our God broke out in anger against us. We did not enquire of him about how to do it in the prescribed way.’
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 15 13 in der Hoffnung für Alle
Beim ersten Mal ließ der HERR, unser Gott, einen Mann aus unserer Mitte sterben, weil nicht ihr Leviten die Bundeslade getragen habt und weil wir seine Weisungen nicht beachtet haben.«
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.