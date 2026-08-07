1. Chronik 15,2- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 15 2 in der Gute Nachricht Bibel
Damals ordnete er auch an: »Nur die Leviten dürfen die Lade Gottes tragen, weil der HERR selbst sie dazu erwählt hat, seine Lade zu tragen und ihm allezeit zu dienen.«
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 15 2 in der Lutherbibel
Damals sprach David: Die Lade Gottes soll niemand tragen außer den Leviten; denn diese hat der HERR erwählt, dass sie die Lade des HERRN tragen und ihm dienen allezeit.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 15 2 in der Einheitsübersetzung
Damals ordnete er an, dass nur die Leviten die Lade tragen dürfen; denn sie hat der HERR erwählt, seine Lade zu tragen und immerfort bei ihr Dienst zu tun.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 15 2 in der Elberfelder Bibel
Damals sagte David: Die Lade Gottes soll niemand tragen außer den Leviten; denn sie hat der Herr erwählt, die Lade des Herrn zu tragen und seinen Dienst zu verrichten auf ewig.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 15 2 in der Neue Genfer Übersetzung
Damals ordnete er an: »Nur die Leviten dürfen die Bundeslade tragen, denn sie hat der HERR dazu auserwählt. Sie sollen für alle Zeiten den Dienst am Heiligtum verrichten.«
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 15 2 in der Schlachter 2000
Damals sprach David: Niemand soll die Lade Gottes tragen als allein die Leviten; denn diese hat der HERR erwählt, um die Lade Gottes zu tragen und ihm zu dienen für immer!
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 15 2 in der New International Version
Then David said, ‘No-one but the Levites may carry the ark of God, because the LORD chose them to carry the ark of the LORD and to minister before him for ever.’
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 15 2 in der Hoffnung für Alle
Dann ordnete er an: »Nur die Leviten dürfen die Bundeslade tragen! Denn sie hat der HERR dazu erwählt. Sie sollen die Dienste am Heiligtum für alle Zeiten verrichten.«
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.