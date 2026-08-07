1. Chronik 15,3- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 15 3 in der Gute Nachricht Bibel
Dann ließ David ganz Israel nach Jerusalem zusammenrufen, um die Lade des HERRN an den Platz zu bringen, den er für sie vorbereitet hatte.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 15 3 in der Lutherbibel
Da versammelte David ganz Israel nach Jerusalem, damit sie die Lade des HERRN hinaufbrächten an die Stätte, die er dazu bereitet hatte.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 15 3 in der Einheitsübersetzung
Hierauf berief David ganz Israel nach Jerusalem, um die Lade des HERRN an den Ort zu bringen, den er für sie hergerichtet hatte.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 15 3 in der Elberfelder Bibel
Und David versammelte ganz Israel nach Jerusalem, um die Lade des Herrn an ihre Stätte hinaufzubringen, die er für sie hergerichtet hatte.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 15 3 in der Neue Genfer Übersetzung
Dann rief er ganz Israel nach Jerusalem zusammen, um die Lade des HERRN an den Platz zu bringen, den er vorbereitet hatte.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 15 3 in der Schlachter 2000
Darum versammelte David ganz Israel in Jerusalem, damit sie die Lade des HERRN an den für sie bereiteten Ort hinaufbrächten.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 15 3 in der New International Version
David assembled all Israel in Jerusalem to bring up the ark of the LORD to the place he had prepared for it.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 15 3 in der Hoffnung für Alle
Danach ließ David Abgesandte aus ganz Israel nach Jerusalem kommen, um die Bundeslade an den Ort zu bringen, den er für sie vorbereitet hatte.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.