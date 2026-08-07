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1. Chronik 15,22

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 15 22 in der Gute Nachricht Bibel

Kenanja war unter den Leviten der Verantwortliche für Transportarbeiten. Weil er sich darauf verstand, gab er auch die Anweisungen für den Transport der Bundeslade.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 15 22 in der Lutherbibel

Kenanja aber, der Leviten Oberster, der Singmeister, unterwies sie im Singen; denn er verstand sich darauf.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 15 22 in der Einheitsübersetzung

Kenanja, der Vorsteher der Leviten, leitete den Vortrag. Er gab dazu Anweisungen, da er sich darauf verstand.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 15 22 in der Elberfelder Bibel

Und Kenanja war der Oberste der Leviten beim Anstimmen {des Gesanges}; er war Unterweiser beim Anstimmen, denn er verstand sich darauf.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 15 22 in der Neue Genfer Übersetzung

Kenanja, der Chorleiter der Leviten, leitete den Gesang, denn er war musikalisch besonders begabt.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 15 22 in der Schlachter 2000

Kenanja aber, der Oberste der Leviten beim Gesang, der unterwies im Gesang, denn er verstand es.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 15 22 in der New International Version

Kenaniah the head Levite was in charge of the singing; that was his responsibility because he was skilful at it.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 15 22 in der Hoffnung für Alle

Kenanja leitete den Chor der Leviten, denn er war musikalisch sehr begabt.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-15/vers-22 [gedruckt am 07.08.2026]