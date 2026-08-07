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  4. Kapitel 15
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1. Chronik 15,23

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 15 23 in der Gute Nachricht Bibel

Berechja und Elkana gingen als Wächter voraus.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 15 23 in der Lutherbibel

Und Berechja und Elkana waren Torhüter bei der Lade.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 15 23 in der Einheitsübersetzung

Berechja und Elkana waren Torwächter für die Lade.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 15 23 in der Elberfelder Bibel

Und Berechja und Elkana waren Torhüter bei der Lade.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 15 23 in der Neue Genfer Übersetzung

Berechja und Elkana gingen dem Zug als Wächter voraus.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 15 23 in der Schlachter 2000

Und Berechja und Elkana waren Torhüter bei der Lade.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 15 23 in der New International Version

Berekiah and Elkanah were to be doorkeepers for the ark.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 15 23-24 in der Hoffnung für Alle

Berechja, Elkana, Obed-Edom und Jehija bewachten die Bundeslade. Die Priester Schebanja, Joschafat, Netanel, Amasai, Secharja, Benaja und Eliëser gingen vor der Bundeslade Gottes her und bliesen die Trompeten.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-15/vers-23 [gedruckt am 07.08.2026]