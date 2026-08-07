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1. Chronik 15,5

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 15 5-10 in der Gute Nachricht Bibel

Darauf fanden sich die Oberhäupter der levitischen Sippen mit ihren Verwandten ein: von den Nachkommen Kehats: Uriël mit 120 Mann; von den Nachkommen Meraris: Asaja mit 220 Mann; von den Nachkommen Gerschons: Joël mit 130 Mann; von den Nachkommen Elizafans: Schemaja mit 200 Mann; von den Nachkommen Hebrons: Eliël mit 80 Mann; von den Nachkommen Usiëls: Amminadab mit 112 Mann.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 15 5 in der Lutherbibel

von den Söhnen Kehat: Uriël, den Obersten, samt seinen Brüdern, 120;

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 15 5 in der Einheitsübersetzung

von den Nachkommen Kehats den Vorsteher Uriël und seine Brüder, 120 Mann,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 15 5 in der Elberfelder Bibel

Von den Söhnen Kehat: Uriël, den Obersten, und seine Brüder, 120;

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 15 5 in der Neue Genfer Übersetzung

Es kamen Uriël, das Oberhaupt der Sippe Kehat, mit 120 Mann,

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 15 5 in der Schlachter 2000

von den Söhnen Kahats: Uriel, den Obersten, samt seinen Brüdern, 120;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 15 5 in der New International Version

from the descendants of Kohath, Uriel the leader and 120 relatives;

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 15 5 in der Hoffnung für Alle

Folgende Sippenoberhäupter des Stammes Levi kamen zusammen mit ihren Sippen: von Kehats Nachkommen: Uriël mit 120 Mann;

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-15/vers-5 [gedruckt am 07.08.2026]