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1. Chronik 15,4

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 15 4 in der Gute Nachricht Bibel

Besonders die Priester als die Nachkommen Aarons und die Leviten ließ er laden.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 15 4 in der Lutherbibel

Und David brachte zusammen die Söhne Aaron und die Leviten:

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 15 4 in der Einheitsübersetzung

Er ließ die Nachkommen Aarons und die Leviten kommen:

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 15 4 in der Elberfelder Bibel

Und David versammelte die Söhne Aarons und die Leviten.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 15 4 in der Neue Genfer Übersetzung

Besonders die Priester und Leviten mussten ´vollzählig` erscheinen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 15 4 in der Schlachter 2000

David versammelte auch die Söhne Aarons und die Leviten;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 15 4 in der New International Version

He called together the descendants of Aaron and the Levites:

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 15 4 in der Hoffnung für Alle

Der König rief auch die Nachkommen von Aaron und die anderen Leviten nach Jerusalem.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-15/vers-4 [gedruckt am 07.08.2026]