Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. 1. Chronik
  4. Kapitel 16
  5. Vers 13

1. Chronik 16,13

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 16 13 in der Gute Nachricht Bibel

ihr Nachfahren seines Dieners Israel, ihr Nachkommen Jakobs, seine Erwählten!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 16 13 in der Lutherbibel

ihr, das Geschlecht Israels, seines Knechts, ihr Söhne Jakobs, seine Auserwählten!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 16 13 in der Einheitsübersetzung

ihr Nachkommen seines Knechtes Israel, / ihr Kinder Jakobs, die er erwählt hat!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 16 13 in der Elberfelder Bibel

Ihr Nachkommen Israels, seines Knechtes, ihr Söhne Jakobs, seine Auserwählten!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 16 13 in der Neue Genfer Übersetzung

´Lasst euch das sagen`, ihr Nachkommen Israels, seines Dieners, ihr Nachkommen Jakobs, die Gott auserwählt hat!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 16 13 in der Schlachter 2000

o Same Israels, seines Knechtes, o ihr Kinder Jakobs, seine Auserwählten!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 16 13 in der New International Version

you his servants, the descendants of Israel, his chosen ones, the children of Jacob.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 16 12-13 in der Hoffnung für Alle

Ihr Nachkommen seines Dieners Israel, erinnert euch an die Wunder, die er vollbracht hat! Ihr Kinder und Enkel von Jakob, die er auserwählte, denkt an all seine mächtigen Taten und Urteile!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-16/vers-13 [gedruckt am 07.08.2026]