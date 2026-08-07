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1. Chronik 16,15

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 16 15 in der Gute Nachricht Bibel

Denkt an seinen Bund mit uns! Sein Versprechen gilt tausend Generationen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 16 15 in der Lutherbibel

Gedenket ewig seines Bundes, des Wortes, das er verheißen hat für tausend Geschlechter,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 16 15 in der Einheitsübersetzung

Gedenkt für immer seines Bundes, / an das Wort, das er gegeben hat für tausend Geschlechter,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 16 15 in der Elberfelder Bibel

Gedenkt ewig seines Bundes – des Wortes, das er geboten hat auf tausend Generationen hin –,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 16 15 in der Neue Genfer Übersetzung

Vergesst niemals seinen Bund ´mit uns`, das Wort, das er für bindend erklärt hat für tausende von Generationen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 16 15 in der Schlachter 2000

Gedenkt auf ewig an seinen Bund, an das Wort, das er ergehen ließ auf tausend Geschlechter hin;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 16 15 in der New International Version

He remembers his covenant for ever, the promise he made, for a thousand generations,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 16 15 in der Hoffnung für Alle

Vergesst niemals seinen Bund, sein Versprechen, das er uns gab. Es gilt für alle Generationen nach uns, selbst wenn es tausende sind.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-16/vers-15 [gedruckt am 07.08.2026]