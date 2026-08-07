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1. Chronik 16,16

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 16 16 in der Gute Nachricht Bibel

So hat er es Abraham zugesagt und Isaak mit einem Schwur bestätigt.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 16 16 in der Lutherbibel

den er gemacht hat mit Abraham, und seines Eides, den er Isaak geschworen hat,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 16 16 in der Einheitsübersetzung

an den Bund, den er mit Abraham geschlossen, / an den Eid, den er Isaak geschworen hat!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 16 16 in der Elberfelder Bibel

den er geschlossen hat mit Abraham, und seines Eides an Isaak.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 16 16 in der Neue Genfer Übersetzung

Diesen Bund hat er mit Abraham geschlossen und durch einen Eid gegenüber Isaak bestätigt.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 16 16 in der Schlachter 2000

[an den Bund, ] den er mit Abraham geschlossen, an seinen Eid, den er Isaak geschworen hat.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 16 16 in der New International Version

the covenant he made with Abraham, the oath he swore to Isaac.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 16 16 in der Hoffnung für Alle

Schon mit Abraham schloss er diesen Bund; er schwor auch Isaak, sich daran zu halten.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-16/vers-16 [gedruckt am 07.08.2026]