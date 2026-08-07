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1. Chronik 16,19

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 16 19 in der Gute Nachricht Bibel

Sie waren damals leicht zu zählen, nur eine Handvoll Leute waren sie, eingewanderte Fremde im Land.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 16 19 in der Lutherbibel

Als sie noch gering an Zahl waren, wenige und Fremdlinge im Lande,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 16 19 in der Einheitsübersetzung

Als sie noch gering waren an Zahl, / nur wenige und fremd im Land,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 16 19 in der Elberfelder Bibel

als ihr noch gering wart an Zahl, nur wenige, und Fremdlinge darin.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 16 19 in der Neue Genfer Übersetzung

Als eure Vorfahren anfangs eine kleine Schar waren, nur wenige, die wie Fremde im Land lebten,

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 16 19 in der Schlachter 2000

als ihr noch leicht zu zählen wart, nur wenige und Fremdlinge darin.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 16 19 in der New International Version

When they were but few in number, few indeed, and strangers in it,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 16 18-19 in der Hoffnung für Alle

Als ihr noch eine kleine Schar wart, nur wenige, dazu noch fremd im Land, sprach er: ›Euch gebe ich das Land Kanaan, ihr sollt es für immer besitzen.‹

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-16/vers-19 [gedruckt am 07.08.2026]