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1. Chronik 16,18

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 16 18 in der Gute Nachricht Bibel

Er hat gesagt: ›Ich gebe euch ganz Kanaan, ich teile es euch zu als Erbbesitz.‹

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 16 18 in der Lutherbibel

und sprach: Dir will ich das Land Kanaan geben, das Los eures Erbteils.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 16 18 in der Einheitsübersetzung

Er sprach: Dir will ich Kanaan geben, / das Land, das dir als Erbe bestimmt ist.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 16 18 in der Elberfelder Bibel

indem er sprach: Dir will ich das Land Kanaan geben als euch zugemessenes Erbe,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 16 18 in der Neue Genfer Übersetzung

als er sagte: »Dir will ich das Land Kanaan geben. Ich habe es euch als Erbbesitz zugeteilt.«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 16 18 in der Schlachter 2000

als er sprach: »Dir gebe ich das Land Kanaan als das Los eures Erbteils«,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 16 18 in der New International Version

‘To you I will give the land of Canaan as the portion you will inherit.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 16 18-19 in der Hoffnung für Alle

Als ihr noch eine kleine Schar wart, nur wenige, dazu noch fremd im Land, sprach er: ›Euch gebe ich das Land Kanaan, ihr sollt es für immer besitzen.‹

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-16/vers-18 [gedruckt am 07.08.2026]