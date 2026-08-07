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1. Chronik 16,21

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 16 21 in der Gute Nachricht Bibel

Doch Gott ließ sie von niemand unterdrücken, ihretwegen warnte er die Herrscher:

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 16 21 in der Lutherbibel

Er ließ niemand ihnen Schaden tun und wies Könige zurecht um ihretwillen:

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 16 21 in der Einheitsübersetzung

da ließ er sie von niemand bedrücken, / wies ihretwegen Könige zurecht:

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 16 21 in der Elberfelder Bibel

da gestattete er keinem Menschen, sie zu bedrücken, und ihretwegen wies er Könige zurecht:

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 16 21 in der Neue Genfer Übersetzung

da ließ Gott nicht zu, dass andere sie unterdrückten. Ihretwegen wies er sogar Könige zurecht und sagte:

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 16 21 in der Schlachter 2000

Er ließ sie von keinem Menschen bedrücken und züchtigte Könige um ihretwillen:

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 16 21 in der New International Version

He allowed no-one to oppress them; for their sake he rebuked kings:

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 16 21 in der Hoffnung für Alle

da erlaubte er keinem, sie zu unterdrücken. Die Könige der fremden Völker warnte er:

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-16/vers-21 [gedruckt am 07.08.2026]