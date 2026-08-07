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1. Chronik 16,22

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 16 22 in der Gute Nachricht Bibel

›Hände weg von meinen berufenen Dienern! Krümmt keinem meiner Boten ein Haar!‹

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 16 22 in der Lutherbibel

Tastet meine Gesalbten nicht an, und tut meinen Propheten kein Leid!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 16 22 in der Einheitsübersetzung

Tastet meine Gesalbten nicht an, / tut meinen Propheten nichts zuleide!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 16 22 in der Elberfelder Bibel

»Tastet meine Gesalbten nicht an, tut meinen Propheten nichts Übles!«

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 16 22 in der Neue Genfer Übersetzung

»Vergreift euch nicht an denen, die ich mir erwählt habe! Untersteht euch, meinen Propheten etwas Böses anzutun!«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 16 22 in der Schlachter 2000

»Tastet meine Gesalbten nicht an und fügt meinen Propheten kein Leid zu!«

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 16 22 in der New International Version

‘Do not touch my anointed ones; do my prophets no harm.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 16 22 in der Hoffnung für Alle

›Rührt mein Volk nicht an, denn ich habe es erwählt! Sie sind meine Propheten – darum tut ihnen nichts Böses!‹

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-16/vers-22 [gedruckt am 07.08.2026]