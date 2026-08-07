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1. Chronik 16,33

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 16 33 in der Gute Nachricht Bibel

Die Bäume im Wald sollen jubeln; denn der HERR kommt, er kommt und sorgt für Recht auf der Erde.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 16 33 in der Lutherbibel

Es sollen jauchzen alle Bäume im Wald vor dem HERRN; denn er kommt, zu richten die Erde.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 16 33 in der Einheitsübersetzung

Jubeln sollen die Bäume des Waldes vor dem HERRN, / denn er kommt, um die Erde zu richten.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 16 33 in der Elberfelder Bibel

Dann werden jubeln die Bäume des Waldes vor dem Herrn; denn er kommt, die Erde zu richten!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 16 33 in der Neue Genfer Übersetzung

Auch alle Bäume im Wald sollen jauchzen, denn der HERR kommt, um auf der Erde Gericht zu halten.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 16 33 in der Schlachter 2000

Dann sollen alle Bäume des Waldes jubeln vor dem HERRN, denn er kommt, um die Erde zu richten!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 16 33 in der New International Version

Let the trees of the forest sing, let them sing for joy before the LORD, for he comes to judge the earth.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 16 33 in der Hoffnung für Alle

Auch die Bäume im Wald sollen jubeln, wenn der HERR kommt. Ja, er kommt, um die Welt zu richten.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Chronik 16:33

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-16/vers-33 [gedruckt am 07.08.2026]