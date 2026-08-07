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  4. Kapitel 16
  5. Vers 34

1. Chronik 16,34

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 16 34 in der Gute Nachricht Bibel

Dankt dem HERRN, denn er ist gut zu uns, seine Liebe hört niemals auf!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 16 34 in der Lutherbibel

Danket dem HERRN, denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 16 34 in der Einheitsübersetzung

Danket dem HERRN, denn er ist gut, / denn seine Huld währt ewig!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 16 34 in der Elberfelder Bibel

Preist den Herrn! Denn er ist gut, denn seine Gnade {währt} ewig.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 16 34 in der Neue Genfer Übersetzung

Dankt dem HERRN, denn er ist gut und seine Liebe währt ewig!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 16 34 in der Schlachter 2000

Dankt dem HERRN, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewiglich!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 16 34 in der New International Version

Give thanks to the LORD, for he is good; his love endures for ever.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 16 34 in der Hoffnung für Alle

Preist den HERRN, denn er ist gut, und seine Gnade hört niemals auf.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Chronik 16:34

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-16/vers-34 [gedruckt am 07.08.2026]