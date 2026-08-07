1. Chronik 16,36- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 16 36 in der Gute Nachricht Bibel
Gepriesen sei der HERR, der Gott Israels, vom Anfang der Zeiten bis in alle Zukunft!« Auf dieses Lied antwortete das ganze Volk: » Amen! Preist den HERRN!«
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 16 36 in der Lutherbibel
Gelobt sei der HERR, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit! Und alles Volk sagte: Amen!, und: Lobe den HERRN!
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 16 36 in der Einheitsübersetzung
Gepriesen sei der HERR, der Gott Israels, / vom Anfang bis ans Ende der Zeiten. Und das ganze Volk rief: Amen, und: Lob sei dem HERRN.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 16 36 in der Elberfelder Bibel
Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit!Und alles Volk sprach: Amen! und lobte den Herrn.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 16 36 in der Neue Genfer Übersetzung
Gepriesen sei der HERR, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit! ´Auf dieses Lied` antwortete das ganze Volk: »Amen!«, und sie lobten den HERRN.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 16 36 in der Schlachter 2000
Gepriesen sei der HERR, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit! Und alles Volk sagte: Amen!, und lobte den HERRN.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 16 36 in der New International Version
Praise be to the LORD, the God of Israel, from everlasting to everlasting. Then all the people said ‘Amen’ and ‘Praise the LORD.’
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 16 36 in der Hoffnung für Alle
Ja, gelobt sei der HERR, der Gott Israels, jetzt und für alle Zeit!« Da rief das ganze Volk: »Amen, so soll es sein!«, und alle lobten den HERRN.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.