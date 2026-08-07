1. Chronik 16,37- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 16 37 in der Gute Nachricht Bibel
Auf Befehl Davids blieben Asaf und die anderen Männer seiner Sippe bei der Bundeslade des HERRN, um den täglich nötigen Dienst vor ihr zu tun.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 16 37 in der Lutherbibel
Und David ließ dort vor der Lade des Bundes des HERRN den Asaf und seine Brüder, damit sie Dienst täten vor der Lade allezeit, wie es jeder Tag erforderte;
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 16 37 in der Einheitsübersetzung
Auf Befehl Davids blieben Asaf und seine Brüder vor der Bundeslade des HERRN, um dauernd den täglichen Dienst bei ihr zu verrichten.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 16 37 in der Elberfelder Bibel
Und David ließ dort, vor der Lade des Bundes des Herrn, den Asaf und seine Brüder, damit sie ständig vor der Lade Dienst taten nach dem täglichen Bedarf;
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 16 37 in der Neue Genfer Übersetzung
David ordnete an, dass Asaf und die anderen Männer seiner Sippe von nun an in Jerusalem bei der Bundeslade bleiben sollten, um den täglich nötigen Dienst vor ihr zu tun.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 16 37 in der Schlachter 2000
So ließ [David] den Asaph und seine Brüder dort vor der Lade des Bundes des HERRN, um allezeit vor der Lade zu dienen, wie es Tag für Tag vorgeschrieben war;
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 16 37 in der New International Version
David left Asaph and his associates before the ark of the covenant of the LORD to minister there regularly, according to each day’s requirements.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 16 37 in der Hoffnung für Alle
David ordnete an, dass Asaf und einige andere Leviten von nun an ständig bei der Bundeslade die täglichen Arbeiten ausführen sollten.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.